Estádio Municipal passa por reforma

Outro patrimônio público de Alvorada do Sul que vai passar por reformas é o Estádio Municipal Álvaro Alves. O processo licitatório já foi aberto e a reforma irá contemplar a construção de uma nova lanchonete com banheiros, banco de reservas aterrados, reparos nos vestiários, troca dos alambrados, melhorias na iluminação, reforma das salas existentes, pintura e reparo dos muros.

Os recursos vêm de um convênio da Prefeitura com o Ministério do Esporte do Governo Federal. Deverão ser investidos cerca de R$ 590 mil aproximadamente.

O Prefeito Marcos Pinduca Voltarelli, um apaixonado pelo esporte, pretende reinaugurar o Estádio Municipal com uma grande festa. Tratativas para trazer uma equipe conhecida está sendo feita e deve ser anunciada em breve. “Queremos voltar aos bons tempos dos jogos municipais e regionais. A cidade merece um estádio com boa infraestrutura e estamos trabalhando para isso. Quero ver se até o final do ano concluímos a reforma, com uma grande festa para nossa população”, informou.