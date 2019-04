Nova fábrica inicia atividades em Sertanópolis

Desde o dia 15 de abril, Sertanópolis conta com uma nova fábrica na cidade. É a Costa Rica Malhas, que possui matriz em Londrina e se instalou na cidade, atuando no ramo de confecções. De imediato a fábrica gerou 30 novos empregos e deve chegar a 70 vagas nos próximos dias. As pessoas interessadas em trabalhar devem procurar o Sine – Sistema Nacional de Empregos, que fica na Rua Gervásio Morales, em frente à Rodoviária.

As vagas são para todo tipo de pessoas que possuam experiência na área de confecção. Instalada no Parque Industrial localizado ao lado do Recinto de Rodeios da Apae, no final da Rua Distrito Federal, a Costa Rica Malhas optou por Sertanópolis devido a qualidade da mão de obra existente no município. O responsável pela vinda da nova indústria foi o vice-prefeito Edson Filho, que tem amizade com os diretores da indústria, principalmente com Daniele Sanches, uma das proprietárias da empresa. Quando Edson ficou sabendo das intenções da indústria em expandir seus negócios, imediatamente começou a procurar um local e fazer as tratativas para a vinda da fábrica.

“Sertanópolis não podia deixar de trazer essa indústria para cá. Ajudamos no que foi possível e o resultado está aí. Na última quinta-feira, o Prefeito Tide Balzanelo e o vice Edson Filho foram visitar as instalações da Costa Rica Malhas. Segundo eles, “esta é uma grande conquista para nossa cidade. Já está funcionando e gerando empregos. É uma empresa que atende lojas como a Havan, Pernambucanas, Riachuelo C&A, De Millus e muitas outras. Para ajudar, autorizamos a criação de um curso de capacitação na área da confecção, para mão de obra”, informou.

Quem já possuir conhecimento pode procurar o Sine e aqueles que não tem experiência poderão fazer inscrições no Sine para o início do curso. Para se ter uma ideia, costureiras de outras cidades estão vindo trabalhar na fábrica daqui. A Prefeitura também estuda a possibilidade de facilitar o transporte dos trabalhadores até a indústria. “Vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para que esta empresa e qualquer outra interessada em se instalar em Sertanópolis tenha total condições de produzir”, avisaram Tide e Edson Filho.

O Prefeito Tide e o vice Edson Filho (responsável pela vinda da indústria), visitaram a nova fábrica.

Costa Rica Confecções deve chegar a 70 empregos diretos.