Palestra alerta para infestação de escorpiões

No dia 21 de fevereiro, foi realizada uma palestra para falar sobre a infestação de escorpiões que vem ocorrendo em Sertanópolis. A palestra foi ministrada por Igor Shiguimura, especialista em animais peçonhentos que mostrou, através de gráficos e informações oficiais, o crescimento desse tipo de ocorrência no município de Sertanópolis.

Segundo o especialista, “quase 100% dos animais peçonhentos enviados ao SINAP – Serviço de Informações sobre Animais Peçonhentos da 17ª Regional de Saúde do Paraná, são do tipo escorpião amarelo (Tityus Serrulatus). Esse espécime ocorre com frequência em Sertanópolis, perdendo em quantidade apenas para Londrina”, afirmou.

Para eliminar estes animais, a população deve tomar alguns cuidados como manter o quintal limpo, fechar o reboco das paredes, frestas de assoalhos, colocar barreiras nas portas, telas nas janelas e fechar os ralos dos banheiros. Não existe veneno comprovadamente eficaz para eliminar esses animais. Os venenos atuam apenas na comida dos escorpiões, como as baratas.

Estiveram presentes à palestras agentes de endemias, autoridades do município, lideranças comunitárias, representantes da sociedade civil e das igrejas católica e evangélicas.

É importante que a população faça sua parte, comunicando imediatamente os agentes de saúde, vigilância sanitária e agentes de endemias. O objetivo é capturar e eliminar esses animais.

Segundo o Prefeito Tide Balzanelo, “a população precisava desse esclarecimento, pois não podemos colocar veneno na rede de esgoto do município, já que não existe um veneno eficaz para acabar com o escorpião. O que precisamos fazer é que cada cuide de seu quintal, adote medidas preventivas como o técnico explicou e isso irá contribuir para eliminar o animal. Também é importante acabar com as baratas, pois o escorpião adora comer baratas”, completou.