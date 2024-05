Conscientização sobre o autismo

No último dia 20 de abril, aconteceu em Rancho Alegre, um movimento de conscientização e inclusão social sobre o autismo, em alusão ao mês Abril Azul, que busca esclarecimentos sobre a síndrome do espectro autista.

Num mundo onde as diferenças muitas vezes são vistas como barreiras, o movimento busca enfatizar que cada pessoa autista possui um conjunto de habilidades e interesses que devem ser reconhecidos e estimulados.

O evento, destinado a crianças e adolescentes com neurodiversidade, juntamente com seus familiares, possibilita a socialização através de atividades lúdicas, promovendo um ambiente inclusivo, acessível e acolhedor.

O município de Rancho Alegre, através da Secretaria de Assistência Social, em parceria com as secretarias de saúde e educação, reforça o compromisso com a causa do autismo, pois juntos é possível construir uma sociedade mais inclusiva e empática.