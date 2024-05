Rancho Alegre participa dos Jogos dos Idosos

No último dia 01 de maio, dia do trabalho, aconteceu em Rancho Alegre as finais do II JOLI (Jogos da Liga do Idoso), que buscou homenagear Edivânia Dias Fontana, falecida recentemente.

Participaram dos jogos, além de Rancho Alegre, as cidades de Guaratuba, São José dos Pinhais, Cornélio Procópio e Sertaneja. Foram dias de muita competição, garra e determinação por parte de todas as equipes. Na classificação geral, Rancho Alegre obteve a segunda colocação, superando cidades de porte maior.

A equipe de professores encarregada do treinamento e do apoio aos idosos de Rancho Alegre parabenizou os atletas que participaram da competição. “Isso nos enche de motivação para sermos como vocês. Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira, você chega lá”, afirmou o Prof. Carlos, do Departamento de Esportes.