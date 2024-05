Prefeitura de Sertanópolis faz manutenção no Cemitério Municipal

A Prefeitura de Sertanópolis realizou, na semana passada, anterior ao Dia das Mães, um completa manutenção e melhorias no Cemitério Municipal. Vários trabalhadores de uma empresa terceirizada, retiraram entulhos, lixos e galhos de árvores do interior do Cemitério. Também foi feita limpeza e pintura do piso em toda extensão das ruas no interior da necrópole.

Segundo informações o Dia das Mães é a segunda data de maior frequência de público aos cemitérios, ficando atrás apenas do Dia de Finados. Daí o pedido da Prefeita Ana Ruth Secco para que fosse dada especial atenção ao local. Ana possui pai e mãe enterrados no Cemitério Municipal.