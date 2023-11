Avenida principal de Rancho Alegre recebe recape

A Avenida Brasil, a principal avenida da cidade de Rancho Alegre recebeu, na última semana, o tão esperado recape asfáltico. O Prefeito Fernando Coimbra percorreu o local das obras, acompanhado pelo Secretário Nelson Martins (Nelson Fiscal), para conferir o trabalho que está sendo efetuado.

Na sequência, a Secretaria de Obras irá realizar a pintura do canteiro central, transformando a avenida numa aguardada via bem cuidada. Outros recape foram efetuados por toda cidade. Ao assumir a prefeitura, o quadro das vias públicas era lamentável. Aos poucos, com a ajuda do Deputado Federal Toninho Wandescheer e o Deputado Estadual Cobra Repórter, a cidade foi deixando para traz a situação de calamidade que se encontrava. Uma rua aqui, outra lá e, aos poucos, a cidade começou a tomar forma.

A Avenida Brasil, porém, era uma das que mais chamava atenção, devido a sua localização. No centro da cidade passando por prédios importantes, como o Ginásio de Esportes, Prefeitura e Câmara de Vereadores, a Avenida Brasil se estendia até o principal ponto comercial da cidade, onde estão localizados bancos, farmácias, supermercados e outras atividades comerciais. Era uma necessidade urgente.

Finalmente, a boa notícia: A Avenida Brasil foi recuperada, transformando Rancho Alegre numa cidade próspera e progressista. Parabéns a toda equipe envolvida, desde o funcionário mais humilde, passando por diretores, pessoal da licitação, contabilidade e outros setores, fundamentais para que tudo desse certo. Rancho Alegre merece.