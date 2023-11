IAT aprova local do Parque Urbano de Jaguapitã

No último dia 09 de novembro, Jaguapitã recebeu a visita do fiscal Ambiental Milton Luiz e da Engenheira Ambiental Luana Oliveira, ambos do IAT – Instituto Água e Terra) do Governo do Paraná. Eles foram acompanhados pelo agente ambiental Adriano Damasceno, pela Secretária do Meio Ambiente, Fernanda Giorgetti e por Diego Costa da Secretaria de Obras da Prefeitura de Jaguapitã.

A visita técnica foi feita no local do futuro Parque Urbano, próximo ao Conjunto Alfredo Baticioto. Essa visita é um passo fundamental no processo de liberação ambiental do Parque Urbano. Segundo Fernanda Giorgetti, “estamos confiantes e aguardando a documentação ser aprovada. Com a aprovação dos especialistas em meio ambiente, nosso parque estará mais próximo do que nunca para se tornar uma realidade”, comemorou.

O Parque Urbano de Jaguapitã é a busca por um sonho verde. O projeto visa proporcionar mais uma área verde, para a prática do lazer e do contato com a natureza para todos os moradores da nossa cidade. “Estamos comprometido em tornar nossa comunidade um lugar mais sustentável e agradável para se viver”, completou Fernanda, Secretária do Meio Ambiente.

Esperamos agora novas atualizações sobre a liberação, para início às obras e etapas futuras desse projeto incrível para Jaguapitã. O projeto Parques Urbanos, foi lançado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), em parceria como o Instituto Água e Terra (IAT) e prefeituras. O objetivo do projeto é incentivar a criação de parques em regiões de fundo de vale ou áreas com ações erosivas. Uma das características comuns às áreas de fundo de vale é a presença de recursos hídricos, o que aponta para a existência de Áreas de Preservação Permanente Ecológica (APP). Além do lazer e conservação ambiental, esses novos espaços podem ser potenciais turísticos para os municípios.

Os parques urbanos foram lançados em 2019 e irá receber investimentos na ordem de R$ 72 milhões, chegando a 63 municípios. Nove parques já foram inaugurados (Araruna, Maringá, Guaíra, São João, Campo Mourão, Jardim Olinda e Santa Isabel do Ivaí), outros 54 parques estão em fase de execução, licitação ou aprovação de projetos ambientais. Mais de 100 outros municípios estão elaborando projetos.

Técnicos do IAT estiveram em Jaguapitã para conferir o local do futuro Parque Urbano. O projeto foi aprovado.

Projeto arquitetônica mostra como será o Parque Urbano de Jaguapitã.

Uma obra que vai reunir lazer e natureza. O meio ambiente agradece.