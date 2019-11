Paraná Solidário já cadastrou 460 doadores e 240 entidades

O aplicativo desenvolvido pelo Governo do Estado, que conecta quem deseja doar bens e produtos a entidades sociais que ajudam quem precisa, está facilitando e incentivando essas ações de solidariedade. Em um mês, o aplicativo Paraná Solidário atingiu a marca de 460 doadores e 240 entidades cadastradas. A tecnologia, idealizada pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, com apoio técnico da Celepar, é uma ponte entre empresas e pessoas físicas que queiram doar para instituições produtos como alimentos, roupas, móveis, eletrodomésticos, ração para animais. É o primeiro aplicativo do Brasil concebido especialmente para facilitar o processo de doações feitas pelos cidadãos. “O incentivo para esta ação está acontecendo e queremos aumentar cada vez mais o número tanto de doadores como de entidades beneficiadas, por isso contamos com todo o apoio para esta boa causa”, afirma o secretário Ney Leprevost. Ele lembra que este período é propício para doações. O secretário destaca que no final de ano, com a injeção de recursos na economia, as famílias costumam comprar bens e mercadorias novos. “Então, convidamos todos que doem roupas, geladeiras e outros eletrodomésticos, sofás e outros móveis, tudo o que não forem mais usar, mas que ainda esteja em boas condições”. DOAÇÃO DE TEMPO – A inclusão de doação de tempo no aplicativo é um ponto importante a ser destacado, afirma a primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa. “Quem não tem algum bem material a doar, sempre tem um pouco de tempo para dedicar a quem precisa. E o melhor: não custa nada. Tudo isso vem ao encontro de tudo que o nosso Estado preza, que é ser responsável socialmente, propagando uma corrente do bem”, afirma Luciana. DIRETA – O app é uma ferramenta que promove a doação direta entre os cidadãos e as entidades beneficentes que atendem crianças, adolescentes, idosos, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e indígenas. O usuário pode escolher para qual entidade quer doar, num raio de até 50 quilômetros de sua localização. De acordo com o assessor de Gestão Inteligente e Inovação da Seceretaria, André Telles, a eficiência do processo de doações pelo aplicativo viabiliza localizar exatamente o produto ou serviço de quem quer doar com a entidade que quer receber as doações. “A alta adesão comprova o espírito solidário da população paranaense e sua familiaridade com processos inovadores”. ITENS – Somente neste primeiro mês, mais de 50 itens diferentes foram doados pelos usuários. Os mais pedidos pelas entidades são higiene/limpeza, alimentação, vestuário, além de calçados, cama/mesa/banho, material escolar, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, material de construção, equipamentos médicos e hospitalares, livros, itens esportivos, universitários, veículos, produtos para animais. EXEMPLO – A executiva Marcia Cavalcante conheceu o aplicativo pelas redes sociais. Ela estava em uma época de mudança e tinha muito coisas que não utilizaria mais. “Percebi que tinha muita coisa que não usaria, então optei por baixar o app e doar um fogão cooktop 5 bocas. Segui o passo a passo, descrevi o produto e logo apareceram as instituições cadastradas com interesse no produto. Vi qual mais precisaria pelas especificações, combinei a entrega pelo chat e eles vieram buscar”, conta. “Indico muito o aplicativo, pois é muito intuitivo. Principalmente nessa época de Natal em que vivemos um espírito solidário de realizar boas ações, por isso temos que nos colocar no lugar do próximo”, diz Marcia. Uma das entidades cadastradas e que já recebeu doação foi o Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José, de São José dos Pinhais. “A ferramenta é extraordinária, vai encurtar muito os caminhos e diminuir a burocracia. Essa ligação entre quem quer doar e a instituição que precisa da doação é muito importante para esse trabalho assistencial no estado”, diz o diretor administrativo, Edirceu Ferreira Neves.

Fonte: aen.pr.gov.br