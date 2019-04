Prédio da Vigilância Sanitária foi reformado

O prédio onde está instalado o Posto da Vigilância Sanitária, passou por uma ampla reforma. Além das melhorias, também foi construído um anexo para guardar venenos e equipamentos para o combate aos mosquitos da dengue. O pessoal que aplica os venenos ganhou um banheiro exclusivo para a descontaminação após o trabalho.

A maioria dos móveis foram trocados, como impressoras, bebedouros, fogão, mesas e geladeira. Um microscópio novinho foi adquirido para a análise dos vetores responsáveis pela dengue, zica e chicungunya. Vereadores compareceram à entrega do imóvel reformado e o deputado Luiz Nichimori recebeu o agradecimento por parte das autoridades. Segundo o Prefeito Nelson Júnior, “destacamos os funcionários Dedé, Jucélia, Cibele, Angélica e o Fiscal Sanitário Nicanor Higino Ravagnani pelo empenho na reforma do prédio. Quero agradecer também ao vice-prefeito Nilson Soares e a todos que colaboraram com mais esta conquista. Melhorar a saúde, as condições de trabalho de nossos funcionários é uma de nossas missões.

Vamos continuar investindo em saúde e procurando proporcionar conforto e segurança aos funcionários municipais”, concluiu.

Equipe da Vigilância Sanitária de Florestópolis acompanhados pela secretária de saúde Caroline Ricci, com muito empenho inauguram prédio após reforma.