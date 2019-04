Recreação em Bela Vista

A Divisão de Cultura, Esportes e o Departamento de Educação de Bela Vista do Paraíso realizaram, no último dia 17 de abril, um dia de recreação com as crianças da Rede Municipal de Ensino, em comemoração à Páscoa.

Vários brinquedos, entre infláveis e recreativas foram instalados na praça em frente à Prefeitura Municipal, na Rua Joaquim Ladeia. Jogos, pipoca e algodão doce encantaram as crianças, que passaram horas agradáveis, sob a coordenação de vários monitores. O evento contou com o apoio da Prefeitura em parceria com o Sesc – Serviço Social do Comércio.

A comissão organizadora agradeceu a todos que colaboraram para a realização do evento que foi um grande sucesso. O Prefeito Edson Vieira Brene ficou durante horas visitando o local e se divertindo junto com as crianças.