Sicoob Ouro Verde apresenta ampla “carteira” na ExpoLondrina 2019

Participando da ExpoLondrina pelo 4º ano consecutivo, a cooperativa de crédito Sicoob Ouro Verde está operando com linhas de crédito próprias e linhas disponíveis ao produtor rural no sistema financeiro, com taxas diferenciadas para projetos de aquisição de máquinas, equipamentos e de semoventes, além de custeios agropecuários.

O gerente de Negócios do Sicoob, João Carlos Bernardeli, informa que a cooperativa trabalha com todas as linhas de financiamento do governo federal de custeio e investimento, além das linhas de crédito do BNDES. A mais utilizada na feira é o Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota).

A cooperativa também desenvolveu uma linha própria de financiamento, a Invest Feira, voltada para aquisição de veículos utilitários para produtores rurais, sejam eles pequenos, médios ou grandes, com prazo para pagamento semestral ou anual de até 5 anos, porque muitos não têm renda mensal. “As taxas são atrativas, oscilando entre 9% a 12% ao ano, prefixadas.

Nesta linha Invest Feira, Bernardeli informa que a cooperativa está financiando projetos fotovoltaicos para geração de energia para produtores rurais – pessoas físicas e jurídicas. Esse sistema possibilita a geração da própria energia, reduzindo muito o uso elétrico convencional.

Além do público do agronegócio, a cooperativa está ofertando produtos diferenciados para a comunidade em geral, como: seguros, consórcios de veículos, imóveis, maquinários e implementos agrícolas.

O gerente de mercado do Sicoob, Valdir Luft, informa que os projetos da cooperativa são de expansão e a expectativa é fechar 2019 com 50 unidades, inclusive no Estado de São Paulo – hoje são 30.

Entre as várias linhas de financiamento voltadas ao agricultor, os gerentes destacam o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), cujas taxas de juros são de 6% ao ano e Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) com taxas entre 2,5% e 4,6%.

Sipag

A cooperativa apresentará ao público visitante, os benefícios do Sipag (Soluções Integradas de Pagamento), a maquininha do Sicoob, que tem uma das menores taxas de mercado, com venda a prazo e recebimento de dinheiro a vista (antecipação de recebíveis), além da garantia de recebimento nas vendas nos cartões de crédito e débito, extrato detalhado das vendas e aceitação das maiores bandeiras do mercado.