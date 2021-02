Sicredi é a instituição financeira com maior presença no ranking anual de projeção econômica do Banco Central pelo segundo ano consecutivo

Resultado reflete alta capacidade preditiva e analítica da instituição, que

também figurou em todos os relatórios mensais em 2020.



O Sicredi obteve destaque no ranking anual de projeções econômicas divulgado pelo Banco Central (BC) na sexta-feira, 29 de janeiro. Participam da lista mais de cem organizações, incluindo as maiores instituições financeiras e consultorias de economia do país. Pelo segundo ano consecutivo, o Sicredi é a instituição que teve a maior presença nas listas das cinco instituições que mais se aproximaram do acerto dos indicadores, sendo a única a aparecer em cinco categorias do ranking.



O Sicredi aparece em quarto lugar na categoria Curto Prazo Anual para os

indicadores Taxa de Câmbio (nota 9,6), IPCA (nota 9,2) e IGP-M (nota 8,9).

Na Taxa Selic, o Sicredi ocupa a quinta posição nas categorias Curto Prazo

Anual (nota 9,5) e Médio Prazo Anual (nota 8,9).



“Ao longo de 2020, figuramos em todas as divulgações mensais do ranking do Top 5, o resultado obtido no ranking anual reflete essa constância e precisão. Repetimos esse feito nos últimos quatro anos, o que nos deixa

orgulhosos e mostra que a nossa equipe possui alta capacidade preditiva,

mesmo em períodos muito conturbados. O reconhecimento de projeções de alta qualidade por parte do Banco Central traz mais segurança para os nossos associados nas decisões sobre suas aplicações financeiras e em seu próprio negócio, permitido um desenvolvimento mais sadio, que sempre é o nosso maior objetivo”, afirma Pedro Ramos, economista-chefe do Sicredi.



As classificações anuais do BC são feitas a partir dos rankings mensais de

curto e médio prazos divulgados ao longo do último ano. Atribui-se, a cada

mês, notas que variam de zero (para o maior desvio em relação ao resultado mensal efetivo) a dez (para o menor desvio em relação ao resultado mensal efetivo) para, então, ser calculada a média final das notas mensais. As medianas das variáveis projetadas pelas cinco instituições que mais acertam (as Top 5) são divulgadas no Focus – Relatório de Mercado elaborado pelo órgão.



No ranking de 2019, o Sicredi foi classificado em cinco categorias e também

foi a instituição financeira que mais marcou presença na lista. O ranking

completo divulgado nesta sexta-feira pelo Banco Central pode ser acessado no site https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/focustop5ranking

