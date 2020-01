Universidade em Londrina oferece mais de 2 mil vagas em minicursos gratuitos

As unidades da Unopar em Londrina estão com mais de 2 mil vagas em aberto para dezenas de minicursos gratuitos de férias, que serão promovidos pela instituição entre os dias 27 de janeiro e 6 de fevereiro.

A programação oferece capacitação em diversas com cursos como criação de estamparia digital; oficina de sais de banho e ecobags; introdução ao After Effects e Studio 3D Max; cálculo trabalhista, roteiro para abertura de empresas, finanças pessoais; plantas medicinais; entre opções abrangendo várias áreas.

Para se inscrever, os interessados devem escolher o curso de acordo com a relação abaixo, e entrar em contato com a unidade responsável:

Minicursos da Unopar Catuaí

– As mudanças da reforma da Previdência

– Avaliação de Pós Ocupação

– Cálculos Trabalhistas para Departamento Pessoal

– Roteiro para abertura de empresas

– Planejamento tributário para microempresas

– Imposto de Renda para Pessoa Física

– Introdução à Programação

– Introdução ao Levantamento Topográfico com Drones

– Introdução ao Tratamento de Água e Efluentes

– Instalações Elétricas

– Ferramentas de Engenharia de Segurança para Empreendedores

– Finanças Pessoais

– Entrevista de Seleção por Competências

– Fotografia

– Oficina para Normas ABNT em TCC’s

– Relacionamento Interpessoal: Para melhorar sua empregabilidade e carreira

– Redação Publicitária

– Revisão do Plano Diretor

– Segurança da Informação

Informações: (43) 2105-7110

Inscrições: LINK DA UNOPAR CATUAÍ

Minicursos da Unopar Piza

– Construção de moldes básicos na modelagem tridimensional

– Criação de estamparia digital

– Cuidados com a mulher e recém-nascidos no pós-parto

– Elaboração de currículo profissional e lattes

– Fisioterapia no Paciente com Doença Respiratória

– Fontes luminosas artificiais aplicadas ao Design de Interiores

– Introdução ao After Effects

– Introdução ao Studio 3D Max

– O futuro da Medicina Veterinária

– Oficina de Ecobags

– Oficina de Sais de Banho

– Oficina de Stop Motion

– Traumatismo Dental em crianças

– Abordagem Humanista em Medidas Socioeducativas

– Patologia de sementes

– Plantas medicinais e suas aplicações

– Prevenção da incontinência urinária

– Processos criativos

– Retrofit (Sustentabilidade no Design de Interiores)

– Segurança do paciente X Estratégias para qualidade do Cuidado

– Triagem toxicológica de drogas

Informações: (43) 3371-7805

Inscrições: LINK DA UNOPAR PIZA

Fonte: Assessoria de Imprensa.