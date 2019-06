Usado para abastecer a frota de carros da Itaipu Binacional, o biogás é produzido após o tratamento de resíduo orgânico gerado nos restaurantes, do esgoto e de parte da poda da grama da Usina. Leia a materia completa

Desafio foi proposto pela Sanepar, Faculdade Pitágoras e Universidade Federal Tecnológica do Paraná a estudantes de engenharia das duas instituições. Proposta é buscar soluções para a sustentabilidade dos mananciais de abastecimento, com destaque à Bacia do Ribeirão Cafezal. Leia a materia completa