Iniciativa do Governo do Estado incentiva cidadãos e empresas a apoiarem projetos esportivos, por meio da destinação de impostos. Também foi lançado, no Paraná, o programa Esportivo Lúdico Educacional, de Pelé. Leia a materia completa

Exportações paranaenses para Rússia, Índia, China e África do Sul representam 34,5% das vendas externas do Estado. Embarques alcançaram US$ 6,918 bilhões em 2018, montante 121% maior do que em 2010 (US$ 3,127 bilhões). Importações cresceram 12% desde o início da década. Leia a materia completa