A Secretaria Estadual da Saúde não registra novos casos de febre amarela, mas o Paraná segue em alerta com 8 casos confirmados da doença, incluindo uma morte. Leia a materia completa

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, disse na abertura oficial do 12o Seminário Femipa que o atual governo quer ampliar a relação com a filantropia e que o governador Carlos Massa Ratinho Junior já ouviu e acolheu as propostas dos hospitais filantrópicos. Leia a materia completa