MP ajuiza ação contra Pezão, Cabral e deputados por receberem propina O Ministério Público estadual ajuizou mais uma ação civil pública por atos de improbidade administrativa contra dez envolvidos em irregularidades em doações para a campanha do atual governador, Luiz Fernando Pezão, do ex-governador Sérgio Cabral e de deputados estaduais em troca da concessão de benefícios fiscais e financeiros, que teria financiado o grupo político com […] Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil

PF faz operação de busca e apreensão na Ancine no Rio Agentes da Polícia Federal (PF) fizeram hoje (19) uma operação de busca e apreensão de documentos na sede da Agência Nacional de Cinema (Ancine), no centro do Rio. A investigação é do Ministério Público Federal (MPF) e está sob sigilo. A Ancine se pronunciou, em nota distribuída pelo Ministério da Cultura (MinC), informando que não […] Vladimir Platonow - Repórter da Agência Brasil