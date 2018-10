O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, deve sair de casa hoje (20) apenas para gravar participação no programa do horário eleitoral. Nos últimos dias, ele tem permanecido no condomínio onde mora na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ali, cuja segurança foi reforçada entre quinta e sexta-feira. Porém, nas redes […]

Agência Brasil