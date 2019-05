Novo site possui design responsivo, que adapta o tamanho das páginas ao tamanho das telas nas quais é exibido, como telefones celulares e tablets. Modelo de identidade visual será usado para as páginas de todos os órgãos do Estado. Leia a materia completa

Etapa na Capital é a primeira regional do JEPS 2019. As disputas se dividem nas faixas etárias de 12 a 14 anos e 15 a 17, em oito modalidades. Somados atletas, técnicos e equipe organizadora, 3.614 pessoas estão envolvidas no evento. Leia a materia completa