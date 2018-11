Texto-base de projeto sobre distrato imobiliário é aprovado no Senado O texto-base do projeto de lei 68/2018, que fixa direitos e deveres das partes nos casos de rescisão de contratos de aquisição de imóveis em regime de incorporação imobiliária ou loteamento, foi aprovado na noite de hoje (20) no Senado. As emendas do projeto devem ser analisadas na sessão desta quarta-feira (21). Pelo projeto de […] Da Agência Brasil *

Futura primeira-dama Michelle Bolsonaro virá a Brasília nesta quarta A futura primeira-dama Michelle Bolsonaro virá a Brasília pela primeira vez após a eleição do marido, o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Ela deve desembarcar nesta quarta-feira (20) na capital federal, onde tem encontro marcado com a atual primeira-dama, Marcela Temer. As duas devem visitar o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência. Michelle Bolsonaro também […] Paulo Victor Chagas – Repórter da Agência Brasil*