Prova que acontece neste domingo (26) faz parte da campanha Corra para aquecer o inverno de quem precisa. São esperados mais de 3 mil participantes. A retirada do kit será nesta sexta-feira e sábado. Leia a materia completa

Ideia é atrair turistas no Carnaval, período de baixa na capital. Proposta foi tema da reunião do governador Ratinho Junior com o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gaby e já foi apresentada a outras lideranças católicas e evangélicas. Leia a materia completa