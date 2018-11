Cunha presta depoimento a Moro em caso de navios-sonda da Petrobras O ex-deputado Eduardo Cunha prestou depoimento ontem (1º) ao juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, na ação penal em que é acusado de desvios na contratação de um navio-sonda pela Petrobras. No depoimento, que durou cerca de duas horas, Cunha negou todas as acusações. Também é ré no processo a ex-deputada Solange […] Felipe Pontes – Repórter da Agência Brasil

Indústria tem desempenho negativo em setembro, diz CNI O setor industrial teve mais um mês com o desempenho negativo, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI). O faturamento da indústria caiu 1,1% em setembro, as horas trabalhadas na produção diminuíram 0,9% e o nível de utilização da capacidade instalada recuou para 77,8% no último mês, na comparação com agosto, na série […] Agência Brasil