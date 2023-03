A importância de um seguro

Entender a importância de ter um seguro não é algo complexo. “É preciso considerar que pessoas e empresas, na maioria dos casos, lutam por anos para construir o seu patrimônio, adquirir bens (como frotas, prédio no caso de empresas ou a casa própria) e estruturar sua vida financeira”, destaca o corretor da Sertseguros, Fábio Benjamin Costa.

Por isso, correr o risco de ver todo esse esforço se perdendo em razão de um evento inesperado, por exemplo, não condiz com um ideal de vida tranquila.

Nesse sentido, “o seguro nada mais é do que essa proteção, que traz tranquilidade. Independentemente de qualquer eventualidade de incêndio a roubos, qualquer tipo de sinistro, o cliente tem a certeza de que seu patrimônio está protegido, sua família terá suporte financeiro ou de que o seu negócio está livre de grandes prejuízos. Eles poderiam vir a inviabilizar as atividades do dia para a noite, a depender da situação”, completa.

O seguro também demonstra a sua importância em segmentos empresariais em que a contratação desse tipo de serviço de proteção é uma imposição legal. Ou seja, a lei obriga as empresas a contratar um seguro para que possam atuar. Isso ocorre, por exemplo, com o transporte de cargas, transporte de passageiros e em determinadas operações financeiras.

Assim, de forma geral, a importância do seguro se manifesta de maneira diferente, a depender do perfil de cada cliente e do bem a ser segurado.

Consulte sempre um corretor de seguros e proteja seu patrimônio.