Julho 2019

Convênio da Secretaria da Fazenda do Paraná com a prefeitura de Maringá vai permitir o compartilhamento de informações e de dados. Assinatura será às 9 horas desta quarta-feira. Leia a materia completa

Força-tarefa começou nesta terça-feira (02), em Pontal do Paraná, incluindo animais da Ilha do Mel. Durante todo o mês, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo promove eventos sobre a saúde de cães e gatos e alerta para a prevenção de zoonoses. Leia a materia completa