Rancho Alegre comemorou 62 anos com várias atividades

Foi uma grande festa a comemoração do aniversário dos 62 anos de emancipação política de Rancho Alegre. No dia 18 de novembro, um mega show com a dupla Matogrosso e Mathias, abriu os eventos, reunindo milhares de pessoas na avenida principal da cidade.

O público delirou com novos e antigos sucessos da dupla, lotando a avenida para comemorar o aniversário da cidade. Na segunda noite, dia 19, foi a vez do primeiro show gospel que aconteceu na história de Rancho Alegre e a atração foi a incrível Gabriela Rocha, de um carisma sem igual e uma simpatia e alegria que encantaram a todos. Gabriela Rocha deixou, através de suas músicas, a palavra de Deus sobre o município e a todos que estavam presentes.

Para finalizar, no dia 20, a Banda Café Society, deu um show de alegria e descontração, com muitos ritmos, danças e cenografia, envoltos num belíssimo espetáculo de luz e cores. O Prefeito Fernando Coimbra e sua esposa, Layse Coimbra, juntamente com o vice Flavinho e sua esposa Daniela do Prado Pereira se fizeram presentes. Várias pessoas da região estiveram presentes aos eventos, trazendo mais brilho para o Aniversário da cidade.

As crianças foram lembradas e um espaço kids foi especialmente montado para elas, com brinquedos infláveis e a carreta furacão, sem pagar nada. Simplesmente inesquecível. Muitas crianças nunca tiveram oportunidade e condições financeiras para brincarem nos aparelhos, montados com muito amor e carinho para elas. Tanto os brinquedos como a Carreta Furacão foram gratuitos.

A cidade agora prepara sua primeira Cantata de Natal, que irá acontecer no 09 de dezembro. O evento será realizado juntamente com a Feira da Lua no revitalizado e decorado com motivos natalinos, Vale do Canãa, onde foi instalada uma enorme árvore flutuante. Serão momentos cheios de emoção e esperança e todos estão convidados. Com fotos e informações da Secretária Municipal de Educação e Cultura, Luciana Paula Casaroto Santos, ao qual agradecemos.

