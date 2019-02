Alvorada do Sul recebe máquinas, ônibus e carros

Alvorada do Sul recebeu, no início do mês de fevereiro, nada mais, nada menos que sete novos equipamentos que irão compor a frota do município.

O destaque das novas aquisições é uma escavadeira hidráulica, com esteiras, que será utilizada na construção de tanques escavados para fomentar a produção de peixes visando o abastecimento do frigorífico de peixes que está em fase final de acabamento e previsão de inauguração para os próximos meses. A escavadeira foi uma conquista viabilizada pelo Deputado Federal Reinhold Stephanes, atendendo um pedido do Prefeito Marcos Voltarelli.

O município também recebeu um trator 4 x 4 de 75 cv, com uma roçadeira, que será utilizado na limpeza de terrenos em que os proprietários não cuidam, além da roçagem de áreas públicas. O serviço a ser feito nos terrenos particulares será cobrado e irá contribuir com o controle da proliferação do mosquito da dengue.

Dois novos micro-ônibus também foram entregues, sendo um com capacidade para 26 passageiros e outro com capacidade para 48 passageiros. Os dois serão destinados para o transporte escolar de alunos da zona rural do município.

Alvorada ainda incorporou à sua frota, dois veículos sedan. Um Fiat Siena para a Assistência Social, adquirido com recursos do Programa Família Paranaense e um Ford Ka, para o setor administrativo, viabilizado através de uma emenda parlamentar.

Também foi entregue um caminhão basculante 6 x 4, adquirido através de emenda parlamentar do Deputado Pedro Lupion, na época em que era deputado estadual. Nas últimas eleições, Lupion foi eleito deputado federal.

O Prefeito Marcos Voltarelli comemorou as novas aquisições. Segundo ele, “a renovação da frota é muito importante. Reduz gastos com manutenção, peças e dá mais produtividade. Essa escavadeira, por exemplo, será muito útil. O município não tinha uma máquina pesada como essa. Vai ser usada para cortar cascalho para estradas rurais, para construção de tanques para os nossos produtores de peixes e para outras obras em que necessite de uma máquina desse porte. Antes a gente tinha que alugar e custava caro para o município. Agradeço aos deputados que estão ajudando nosso município e os nossos funcionários que estão sempre atentos aos projetos, aos pedidos e programas do governo para trazer benefícios para Alvorada do Sul”, disse contente.