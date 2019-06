Cursos do mês de maio do Sindicato Rural de Sertanópolis

O Sindicato Rural Patronal de Sertanópolis realizou mais dois cursos no mês de maio. Nos dias 21 e 22, em parceria com o Senar/PR e com a empresa LCA Alimentos, realizou o curso NR 33 – Espaço Confinado, curso obrigatório para funcionários de empresas do agronegócio que armazenam grãos.

O curso foi ministrado por Guilherme de Campos e tinha como objetivo atualizar o trabalhador rural ou profissional do agronegócio, para entrar em um espaço confinado, realizando atividades de limpeza, manutenção, testes, consertos, soldagens e resgates, com total segurança.

Foram inscritos 10 alunos, número máximo permitido pelo Senar. Eles tiveram carga horária de 16 horas.

Entre os dias 23 e 24 de maio, também em parceria com o Senar/PR e a empresa LCA Alimentos, foi realizado o curso NR 35 – Trabalho em altura, também obrigatório para empresas do agronegócio.

O curso procurou mostrar como empregar as técnicas seguras para o trabalho em altura em agroindústrias, como elevadores, silos, etc. Foram inscritos 10 alunos, número máximo permitido pelo Senar, com carga horária de 16 horas. No conteúdo havia ainda a correta utilização de EPI – Equipamento de Proteção Individual, cuidados com a segurança no trabalho e técnicas de auto resgate.

Entre os dias 03 e 05 de junho, em parceria com o Senar/PR e a empresa Moinho Globo, foi realizado mais um curso de Brigada de Incêndio, ministrada por Ricardo Wagner Mori Moreira.

Foram inscritos 15 alunos, número máximo permitido pelo Senar, com carga horária de 24 horas. O objetivo do curso é a formação de uma brigada de incêndio na empresa de agronegócio, para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros. Os brigadistas receberam noções e treinamento na parte teórica e prática, aprenderam como manusear extintores, EPI – Equipamentos de Proteção Individual, atendimento à pessoas com mobilidade reduzida, emergências químicas e tecnológicas e atendimentos emergências em casos de queimaduras, hemorragias e transporte de vítimas. O curso é importantíssimo para uma empresa do porte do Moinho Globo. A formação de uma brigada de incêndio pode ser decisiva em caso de um sinistro.

