Esporte de Sertanópolis recebe Van para Transporte de Atletas

Uma grande conquista para o esporte de Sertanópolis aconteceu no final de março. O Departamento de Desporto e Lazer recebeu uma van novinha, que será utilizada no transporte de atletas para disputa de campeonatos e atividades esportivas na cidade e região.

A van, uma Fiat Iveco modelo Daily, ano 2019/2020, custou R$ 150 mil e foi conseguida através do Paraná Cidade, através do PAM – Programa de Aceleração dos Municípios, com apoio do Deputado Alexandre Curi.

O Prefeito Tide, numa de suas visitas a Curitiba, ficou sabendo do veículo e imediatamente solicitou o benefício, que contou com ajuda do deputado. Sua equipe trabalhou rápido e enviou um requerimento à Câmara de Vereadores, solicitando o veículo. A Câmara também colaborou e votou pela aprovação do pedido, em tempo recorde.

Segundo o Secretário de Esportes, Fábio Henrique de Araújo Costa, “nunca o departamento de esportes teve uma van para o transporte de atletas. Era sempre um problema para a gente participar de campeonatos regionais”, observou.

O Prefeito Tide lembrou que é proibido o transporte de atletas em ônibus escolar ou da saúde. “Cada setor tem o seu veículo e a lei não permite o transporte que utilize veículos de outros setores. Com essa van, de 16 lugares, solucionamos um problema de muito tempo atrás. É mais uma conquista para Sertanópolis e queremos agradecer ao Deputado Alexandre Curi pelo apoio e a nossa Câmara de Vereadores pelo pronto atendimento. Estão todos de parabéns”, elogiou.