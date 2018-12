Melhorias nas galerias pluviais em Primeiro de Maio

Guarda Municipal do Rio recebe mil pistolas de eletrochoque A prefeitura do Rio de Janeiro entregou hoje (17) mil pistolas de eletrochoque à Guarda Municipal (GMRio), visando modernizar e capacitar as operações. Ao todo, dois mil dispositivos elétricos foram comprados por R$ 9,47 milhões. Segundo a prefeitura, as armas não letais provocam imobilização temporária e serão utilizadas para proteger a sociedade. "Eu gostaria […] Jéssica Antunes*

Bolsonaro faz primeira reunião ministerial com equipe completa dia 19 O presidente eleito, Jair Bolsonaro, fará nesta quarta-feira (19) a primeira reunião ministerial com sua equipe completa. Os 22 ministros já indicados deverão estar presentes, na residência oficial da Granja do Torto, utilizada por Bolsonaro quando está em Brasília. Primeira reunião do presidente eleito, Jair Bolsonaro, com a equipe ministerial completa será nesta quarta-feira, na […] Karine Melo - Repórter da Agência Brasil