Mesmo com dívida milionária, Rancho Alegre vem se recuperando

Durante anos, o Município de Rancho Alegre amargou uma das piores sequências administrativas de sua história e o resultado não poderia ser pior: Dívida milionária. Somente com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná o Município possui dívida superior a R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais).

Também possui uma dívida aproximada R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) com a Sanepar, e dívida de cerca de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) com a Caixa Econômica Federal. Tais dívidas foram herdadas pela atual administração, que nos três primeiros meses de mandato se empenhou para buscar minimizar este impacto financeiro.

Até onde apurou a nossa reportagem o recém-eleito Prefeito Municipal, juntamente com a sua equipe, buscou alternativas para resolver o endividamento da Cidade.

A primeira delas foi a criação de um projeto de lei que possibilita um acordo com os credores de precatórios.

Segundo contato com a administração, a estimativa é de economizar até a data final para o pagamento dos precatórios cerca de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

De igual modo, a administração Municipal também conseguiu com o apoio da Câmara de Vereadores a aprovação de uma Lei que vai permitir ao executivo firmar acordo com a Caixa Econômica Federal, para a quitação da dívida.

Um início que aparentemente parecia ser muito complicado. No entanto, não há mal que dure para sempre.

Após assumir o comando do Executivo, o grupo político do Prefeito Fernando e Vice Flávinho, fez um levantamento e descobriu que várias emendas parlamentares estavam paralisadas, algumas desde o ano de 2016.

Uma dessas verbas, no valor aproximado de R$ 250.000,00 já foi aplicada no Município por meio de pavimentação asfáltica. Mais de 9 trechos do Município foram recuperados e a verba antes parada, agora foi utilizada em benefício da população.

Outra emenda parlamentar que se tem conhecimento da paralisação desde 2016 é uma no valor de R$ 195.000,00 para aquisição de implementos agrícolas. Segundo colhemos de informações essa situação vem sendo tratada com urgência e prioridade na administração, tendo o prefeito inclusive determinado que sua equipe se empenhasse na resolução deste impasse.

Logo nas primeiras semanas de mandato a nova administração da cidade conseguiu trazer um veículo 0 km para o Conselho Tutelar, com valor aproximado de R$60.000,00, que já está nas ruas trabalhando em favor da população.

Outra situação que averiguamos foi que a Secretaria da Assistência Social abriu procedimento licitatório para adquirir um ônibus adaptado, no valor de R$ 240.000,00. Já foi realizada a licitação e a empresa vencedora possui o prazo de 60 dias para entregar o veículo, ou seja, mais benefícios à população em poucos dias.

Também constatamos que as Secretarias de Saúde e Educação solicitaram instalação de toldos e sombreiros na Unidade Básica de Saúde e no CEMEI. Segundo levantamento, o valor total da execução dos serviços foi de aproximadamente R$ 40.000,00.

A administração municipal também iniciou o calçamento em frente ao prédio da Capela Mortuária, que a muitos anos era uma solicitação da população. Com o calçamento foram instalados postes de luz e feita uma nova arborização em volta das árvores que já existiam.

O lago do Vale do Canãa, abandonado há mais de uma década, finalmente teve os olhos da administração voltado para o problema. O trabalho ainda não foi concluído, mas já é possível notar a diferença e a população no entorno está satisfeita com a limpeza executada. A administração resolveu não gastar dinheiro com o Carnaval e investiu na conservação do Vale do Canaã.

Outra boa notícia neste início de mandato foi o recebimento de R$ 275.000,00, de emenda parlamentar para o Custeio da Unidade Básica da Saúde, sendo R$ 137.500,00 do Deputado Federal Toninho Wandscher e R$ 137.500,00 do então Deputado Federal Fernando Francischini.

Em conversa com o Prefeito o mesmo disse que as emendas dos deputados foram graças ao empenho de toda a equipe, inclusive do seu vice-prefeito Flavinho e dos vereadores aliados: Valentim Fontana (Tuca), Paulo Roberto Costa (Titeia), Marcos Bertani Lima, Professor David, Luiz Fernando Aleixo da Silva (Feo) e Reginaldo.

Segundo o Prefeito Fernando Coimbra, “quando eu e o Flavinho decidimos sair candidatos, sabíamos das grandes dificuldades do município. Na realidade, essas dificuldades acabaram motivando a nossa entrada no pleito eleitoral. Para nós, colaborar com a cidade que amamos e vivemos é um prazer. Estamos trabalhando bastante e bem empenhados para resgatar a confiança da população e mostrar para os munícipes que quando se quer é possível fazer mais. O que der para fazer, vamos fazer. Quero aproveitar para agradecer a compreensão da população nesse início de mandato, já que todos sabem da real situação que assumimos o município”.

No final o Prefeito informou que virão novidades boas por aí e agradeceu ao Jornal da Cidade pela oportunidade de dar publicidade aos atos da administração.

Nossa reportagem descobriu que uma das próximas ações será a revitalização do prédio da Rodoviária, que se encontra abandonado. Porém, a administração não confirmou a data do início das obras.