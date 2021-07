Sicredi União PR/SP realiza último episódio do Prosa com o Produtor 2021

A edição 2021 da websérie Prosa com o Produtor chega ao fim na terça-feira, dia 13 de julho, levando ao ar uma discussão sobre Agricultura Familiar. O sexto episódio contará com a participação de Alexandre Manzoni Grassi, coordenador de Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado de São Paulo; Yuna Ortenzi Bastos, conselheira da Sicredi União PR/SP; Ademar Pereira, presidente do Sindicato Rural de Caconde (SP) e com comentários de Edson Silva Rocha, superintendente de Desenvolvimento da Sicredi União PR/SP.

A transmissão mais uma vez será a partir do estúdio SRP Valley, de Londrina, a partir das 16 horas, e pode ser acompanhada pelo canal da cooperativa no YouTube (sicrediuniaopr-sp).

Na avaliação de Vitor Pasquini, gerente de Desenvolvimento Agro da Sicredi União, o papel da cooperativa vai muito além de oferecer soluções financeiras para os associados. “Nós temos compromisso muito forte com as comunidades. Compromisso de levar educação, formação e informação para que possamos melhorar a qualidade de vida de nossos associados”, comenta.

Ele lembra que, diante do cenário da pandemia, o evento on-line “Prosa com o Produtor” foi uma forma de a cooperativa estar próxima dos produtores rurais, abordando temas de grande relevância no agronegócio. “Falamos sobre como a intercooperação transforma o agronegócio, falamos de inovação, agricultura sustentável, as expectativas do plano safra, a gestão da propriedade e a sucessão familiar, das tendências do agronegócio, da agricultura sustentável e para fechar, falaremos da agricultura familiar. Tudo isso, fazemos pelo agro do Brasil e por nossos associados”, comenta.