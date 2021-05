Sorteio do Bem beneficia entidades de Londrina em dobro com apoio da Sicredi União PR/SP

Ações solidárias estão no DNA das cooperativas e na Sicredi União PR/SP este é um assunto que faz parte do seu dia a dia. Acostumada a estar sempre no papel de incrementar, apoiar com estratégia e logística e também financeiramente, desta vez a cooperativa não só apoiou como ganhou um carro no Sorteio do Bem, capitaneada pela escola St. James, de Londrina. E como não poderia deixar de ser, teve a oportunidade de mais uma vez colaborar com a comunidade, devolvendo o veículo para uma nova ação em prol das entidades.

O Sorteio do Bem, realizado pela escola, teve como meta direcionar recursos para os Hospitais Evangélico e do Câncer e para a Associação Solidariedade Sempre. Foram vendidos mais de 22 mil cupons a R$ 10,00 cada um e a renda obtida com as vendas foi entregue às entidades no dia 1 de maio, numa breve e restrita cerimônia que contou com as presenças do presidente da Sicredi União PR/SP, Wellington Ferreira, da gerente Regional Norte, Carla Sonoda, e do superintendente de Negócios David Conchon.

Além da Sicredi União PR/SP, a ação também contou com apoio das cooperativas Cocamar e Integrada, da Bravus Investimento, MP Imagem, Odontologia Kobayashi, Posto Palhano, Sonkey, Vita Investimentos e Grupo Laffranchi. “Nossa meta era mais ousada, queríamos atingir R$ 300 mil , mas devido à pandemia, não foi possível. Mas agora, com o carro de volta para nós, conseguiremos ultrapassar a meta”, comemorou Márcia Kobayashi, diretora e fundadora da escola. O presidente da Cooperativa, Wellington Ferreira, enalteceu o papel de todas as empresas que apoiaram o Sorteio do Bem. “É uma grande satisfação estar ao lado de empresas ligadas ao que pregamos todos os dias, que é o bem comum. Nosso objetivo é transformar vidas, agindo na comunidade em que nossa cooperativa está presente. Nós ficamos muito felizes em poder multiplicar essa campanha”, disse.

David Conchon, Carla Sonoda e Wellington Ferreira

Wellington Ferreira e Márcia Kobayashi

