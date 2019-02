Tarde de Campo de Soja chega a sua 16ª edição

Um dos mais tradicionais eventos na área da agricultura de nossa região é a Tarde de Campo de Cultivares e Tecnologia da Soja, que este ano chegou à sua 16ª edição. O evento aconteceu no último dia 07 de fevereiro, na Fazenda Santa Verinha, próximo à Alvorada do Sul.

A Fazenda pertence aos agricultores Alberico Paulo Santoro e seu irmão Ézio Sebastião Santoro. Promovido e organizado pela Emater da região (Alvorada do Sul, Sertanópolis, Bela Vista do Paraíso e Primeiro de Maio, entre outras), o evento agrega ainda a Embrapa, Iapar e a Secretaria de Agricultura do Paraná. Várias empresas fornecedoras de sementes e insumos agrícolas comparecem para mostrar seus últimos lançamentos.

Segundo Reinaldo Neris, um dos organizadores, “o objetivo principal da tarde de campo é levar aos produtores rurais da região do solo basáltico da bacia do Rio Paranapanema, o potencial dos novos cultivares que estão sendo apresentados aqui. Todos indicados para nossa região e com tecnologias de ponta em termos de produtividade. Além disso, empresas de difusão agrícola mostram os resultados dos últimos estudos no monitoramento de doenças e manejo integrado do solo. Aqui estão pesquisas agronômicas de extensão rural, seja de empresas oficiais, quanto de empresas privadas”, explicou.

Nas estações instaladas no campo experimental, os produtores da região puderam conhecer as cultivares de soja de diversas empresas produtoras de insumos para o agronegócio. Estiveram presentes caravanas de agricultores de vários municípios da região que puderam conhecer novos insumos e técnicas relativas à cadeia produtiva de grãos.