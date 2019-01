Ajuda israelense para resgate de vítimas de Brumadinho chega hoje O presidente Jair Bolsonaro disse que a partir do meio-dia de hoje (27) devem chegar 140 pessoas e 16 toneladas de equipamentos enviados pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A informação foi postada por ele, na sua conta pessoal, no Twitter. “Após contato com o Primeiro-ministro de Israel, @netanyahu , chegam hoje, às 12h, em […] Agência Brasil

Reformas e abertura econômica marcaram participação do Brasil em Davos O compromisso com as reformas estruturais e com a abertura do mercado brasileiro foi a principal mensagem econômica da delegação brasileira no Fórum Econômico Mundial. O evento, que todos os anos reúne líderes políticos e dirigentes de empresas na cidade suíça de Davos, marcou a estreia do presidente Jair Bolsonaro na política internacional. O evento […] Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil