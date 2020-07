Alvorada do Sul vai construir 208 casas populares

Uma das cidades com melhor desenvolvimento na região, Alvorada do Sul irá construir mais 208 unidades de casas populares em um novo conjunto habitacional.

A assinatura do contrato da primeira fase aconteceu no último dia 29 de junho, quando 50 novos proprietários assinaram os contratos de financiamento do Conjunto Habitacional Nelson Devides. As construções desta primeira fase terão início nos próximos dias e as demais na sequencia. No total serão 208 residências, que farão parte do empreendimento no município.

O novo conjunto habitacional irá contar com uma ótima infraestrutura, com destaque para as casas, que serão construídas com estrutura de laje e um moderno projeto arquitetônico. Haverá ainda galeria pluvial (águas de chuva), meio fio e sarjeta, bocas de lobo, pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente, também conhecido como asfalto de rodovia), sinalização viária, passeio público, além da rede de distribuição de água e energia.

As unidades habitacionais serão financiadas pela Caixa Econômica Federal, através do Programa Minha Casa, Minha Vida – um programa de iniciativa do Governo Federal que oferece condições para o financiamento de moradias nas áreas urbanas para famílias, em parceria com estados, municípios, empresas e entidades sem fins lucrativos.

O sentimento de possuir uma casa própria, um lar, é mais profundo quando o sonho se torna realidade. Assim, as unidades habitacionais que serão construídas em Alvorada do Sul realizarão o sonho para as famílias que foram contempladas.

O município de Alvorada do Sul tem sido exemplo na questão da habitação para a população, principalmente as de baixa renda. Já foram construídas cerca de 200 novas unidades durante os últimos anos.

Imagem ilustrativa.