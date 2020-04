Trevo de Alvorada do Sul entra na reta final

Mesmo com os graves problemas que o país enfrenta, a obra do novo trevo de Alvorada do Sul não parou e agora entrou na reta final de conclusão.

As adequações, terraplanagem, construção de galerias pluviais e os novos contornos já receberam o asfalto. A obra foi realizada através de um projeto criado pelo município, que doou ao Governo do Estado, seguindo as normas e orientações do DER – Departamento de Estradas de Rodagem, que é a responsável pela construção da obra, inclusive com seus custos.

O novo trevo irá trazer maior segurança, comodidade e sinalização moderna e indicativa, beneficiando assim todos os usuários que utilizam os trechos que liga o município de Alvorada do Sul com as cidades vizinhas.

Outro benefício que o novo trevo irá trazer será o acesso seguro e facilitado ao novo Parque Industrial de Alvorada do Sul, que se encontra com várias etapas concluídas e outras em andamento. O novo parque industrial irá consolidar definitivamente a industrialização no município. Para a instalação das novas indústrias, a Prefeitura pretende oferecer alguns benefícios, a serem estipulados através de Lei, a ser votada pela Câmara Municipal.

