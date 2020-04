Em Bela Vista do Paraíso Empresários doam álcool gel

Dois empresários de Bela Vista do Paraíso se uniram para ajudar o sistema de saúde do município. No último dia 14 de abril, os empresários Rogério (Posto Rogério) e Alexandre Lourenci (Belaquímica), entregaram cerca de 400 litros de álcool em gel para os Departamentos Municipais de Saúde, Assistência Social e outras entidades da cidade. Bruno Rogério representou o pai e o funcionário Glaeson Pereira Mariano representou o diretor da Belaquímica, Alexandre Lourenci.

A doação foi recebida pelo Prefeito Edson Vieira Brene e a Diretora do Departamento de Saúde, Ana Paula Ferracin. Segundo ela, “é muito importante o gesto desses dois empresários de nossa cidade que demonstram a sua preocupação com a população de Bela Vista. Só temos a agradecer a atitude e desejar ao Posto Rogério e a Belaquímica, através de seus diretores, que tenham sucesso em sua empreitada. Nesta hora difícil por que passa a nossa cidade e todo Brasil, cada ajuda é importante. Cada um fazendo sua parte, conseguiremos atravessar essa dificuldade, com responsabilidade e muita garra”, disse. O Prefeito Brene também lembrou o gesto dos empresários e ressaltou que “são pessoas que pensam na cidade e no bem da nossa população. Só temos a agradecer por esse gesto tão humano e importante”, frisou.