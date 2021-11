Sicredi de Bela Vista realiza evento sobre Novembro Azul

A exemplo do que foi realizado no Outubro Rosa, quando o objetivo era dar destaque às informações sobre a saúde da mulher, a agência da Sicredi União PR-SP de Bela Vista do Paraíso realiza evento sobre o Novembro Azul, com foco na saúde do homem, no próximo dia 27 de novembro. O encontro será 15 horas, na igreja Matriz São João Batista.

O médico Marco Aurélio Rodrigues, da Urolit – Londrina, fará palestra sobre o tema. O evento é aberto a todos os interessados. “Convidamos a comunidade a participar. Nosso objetivo é alertar para a importância do homem também se cuidar”, comenta o gerente da agência Rosiel Martins.