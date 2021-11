Poupança Premiada tem ganhador em Jaguapitã

Um dos prêmios de R$ 5 mil da Poupança Premiada Sicredi saiu para o produtor rural Antônio Cláudio da Silva, o Toninho da Bandeirantes, como é conhecido, associado da agência de Jaguapitã da Sicredi União PR/SP. O prêmio chegou em boa hora, mas a surpresa feita pela equipe da agência, gerenciada por Tiago Bortolot Altino, foi o ponto.https://www.jaguapita.pr.gov.br/

“Eu cheguei na propriedade e eles estavam lá com um cheque de R$ 5 mil. Foi a melhor parte do dia, com muita alegria”, conta ele, que é associado da agência de Jaguapitã desde o primeiro dia que a cooperativa se instalou na cidade. E não só ele: também os filhos são associados e participam ativamente da cooperativa de crédito.

Além das transações rotineiras que faz na cooperativa, o seu Toninho também mantém aplicações, entre elas a poupança, onde deixa o dinheiro que vai precisar dali a poucos meses. Outro fato que leva o associado a colocar parte do seu dinheiro na poupança é saber que com esses recursos, a cooperativa ajuda a financiar o agronegócio.

O produtor de soja e milho se considera um homem de sorte e não só por sempre ganhar prêmios em sorteios – já levou pra casa vários brindes – mas pela “graça de ter um casamento de 42 anos” e ter seus três filhos compartilhando com ele o trabalho no campo e os netos sempre por perto. “Sou muito grato. E agora ganhei esses R$ 5 mil que ficarão aplicados na minha poupança na cooperativa”, afirma ele.

Poupança premiada

A campanha “Poupança Premiada” é uma ação realizada nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro e distribuirá, nesta edição, R$ 2,5 milhões em prêmios aos associados da instituição financeira cooperativa.

A promoção, iniciada em março, segue até dezembro, com 200 sorteios semanais de R$ 5 mil. Todas as segundas-feiras são cinco ganhadores. A campanha também teve um prêmio especial de R$ 500 mil, que foi entregue no dia 31 de outubro, celebrando o Dia Internacional da Poupança – além do grande sorteio final de R$ 1 milhão, no dia 20 de dezembro. A cada R$ 100 aplicados na poupança do Sicredi é gerado um número da sorte para concorrer nos sorteios, que acontecem pela Loteria Federal. Se as aplicações forem na modalidade programada (quando o poupador autoriza o débito mensalmente em sua conta), as chances de ganhar são em dobro.

Seu Toninho e o gerente da Agência Sicredi, Tiago Bortolot Altino.