No aniversário de Jaguapitã, Câmara presta homenagens

Em sessão solene realizada no último dia 05 de novembro, a Câmara Municipal de Jaguapitã, entregou títulos de cidadão honorário e homenageou pessoas especiais do município. O evento fez parte da programação dos 74 anos da cidade, comemorado no dia 07 de novembro. Uma extensa e variada programação foi organizada pela Prefeitura Municipal e o Legislativo. No dia 03 foi realizado um Culto de Ação de Graças e, no dia 04 aconteceu a Feira livre na Praça Central, com apresentação de música ao vivo com cantores locais.

A sessão solene, segundo o Presidente da Câmara, Antônio Paulino de Mello, “foi uma forma de reconhecer o trabalho dos homenageados que muito fizeram pelo município. São pessoas que muitas vezes abdicaram de seu tempo para proporcionar uma sociedade igualitária e fraterna. São pessoas do bem e um momento marcante na vida de todos. Algumas homenagens haviam sido aprovadas a anos atrás, mas, devido a pandemia, não foi possível entregar. É preciso salientar que a Câmara Municipal de Jaguapitã, nesta gestão, após as eleições, acabou a política e voltamos nosso trabalho pelo município, unidos por uma causa. Viva Jaguapitã”, exclamou.

O Prefeito Gerson Marcato elogiou as pessoas agraciadas com os títulos de cidadãos honorários e honrarias. Segundo ele, “cada uma dessas pessoas deu sua parcela de contribuição para o progresso de nossa querida Jaguapitã. Assim como eles, outros também merecem, pois todo cidadão contribui para o sucesso de nossa cidade”, afirmou. O Prefeito Gerson Marcato estava acompanhado pela Secretária de Assistência Social e Primeira Dama, Márcia Correia de Andrade Marcato e o vice-prefeito Jean Carlos da Silva.

Estavam presentes à sessão solene a vereadora Anderléia Fabiana da Costa e os vereadores Carlos Santa Cruz, Diego Almeida Madeira, Jivanildo Lima da Silva, Luiz Fernando Vieira, Manoel Delfino Rosa Neto, Marcelo da Silva Quenupe e Willian Douglas de Carvalho, sob a presidência de Paulino de Mello.

Foram homenageados com o Título de Cidadão Honorário de Jaguapitã, Ananias Vieira, Querino de Souza Netto, Neusa de Souza Campos e Prado e Dr. José Leite, in memorian, representado pelo aluno do 6ºA da Escola Valdemyro Pedroso, Carlos André Castoldi, que posteriormente entregou a honraria para a viúva do Dr. José Leite, Doralice da Cruz Leite. Abel de Abreu Passos recebeu a medalha Onça Pintada pelos relevantes serviços prestados à comunidade.

Após as solenidades de entrega, aconteceram apresentações litero-musicais.

