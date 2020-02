Novo Fórum de Bela Vista do Paraíso já tem data de inauguração

A comarca de Bela Vista do Paraíso irá ganhar, no início de abril, um novo e moderno prédio que irá abrigar o Fórum, que terá a Escrivania do Cível e Anexos, abrangendo as áreas Cível, competência Delegada Residual, Fazenda Pública, Infância e Juventude,Família e Corregedoria do Extrajudicial, e a Secretaria Criminal e Anexos, abrangendo as áreas de execução penal, corregedoria dos presídios, Juizados Especiais Cível e Criminal. Gabinetes para Juízes e Promotores, titulares e substitutos, salas para assessoria, sala de advogados entre outras.

O novo prédio, construído com recursos do Tribunal de Justiça do Paraná irá contemplar Bela Vista com um de seus melhores e modernos prédios, especialmente projetado para tal. Serão cerca de 2.300 m2 de área construída e mais 1.800 m2 de uso específico. O prédio antigo foi entregue em 1993 e possui cerca de 700 m2. O novo prédio terá o mesmo nome do antigo Fórum.

Segundo o Juiz da Comarca e Diretor do Fórum, Dr. Helder José Anunziato, “a prefeitura doou o terreno em 2012 e, desde então lutamos para a construção, que se iniciou em março de 2019 e está sendo entregue agora. O prédio atual, diante do impedimento legal de ser doado, será cedido ao Município. O mobiliário já começou a chegar. A mudança está prevista para ocorrer entre os dias 09 e 16 de março. A inauguração será no dia 02 de abril. O fórum de Bela Vista do Paraíso também atende o município de Alvorada do Sul”, explicou. O Fórum Eleitoral é separado do Fórum da Comarca e já possui sede própria.