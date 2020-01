Com 34 casos no Paraná, Secretaria de Saúde reforça importância da vacinação contra o sarampo

Governador Carlos Massa Ratinho Junior assina decreto que institui as novas faixas salariais. Valores variam de R$ 1.383,80 a R$ 1.599,40 de acordo com a categoria. O reajuste do piso salarial foi de 5,86% – 1,75 ponto percentual acima do reajuste nacional. Leia a materia completa

Em todo o Estado foram abertas 51.441 vagas no ano passado. O Paraná teve o quarto melhor resultado do País e também fechou o ano com o quarto maior estoque de carteiras assinadas do Brasil, com 2.655.253 de pessoas empregadas. Leia a materia completa