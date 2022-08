Nova pesquisa IRG ao Governo do Paraná reforça reeleição de Ratinho Junior no 1º turno

DA REDAÇÃO

Atual governador chegou a 69,32% das intenções de votos válidos entre os entrevistados do instituto, o que reforça decisão do pleito estadual em 2 de outubro. Após quatro levantamentos realizados desde abril, cenário é de extrema estabilidade.

A IRG Pesquisa divulgou neste domingo (14) o seu novo levantamento para a disputa ao Governo do Paraná. Esta é a quarta pesquisa realizada pelo instituto no estado desde abril, e reforça a tendência já demonstrada nas anteriores, com perspectiva de vitória do governador Carlos Massa Ratinho Junior, do Partido Social Democrático (PSD), no primeiro turno, com 69,32% das intenções de votos válidos contra 30,68% de todos os outros candidatos somados.

A pesquisa foi realizada de forma estimulada, em que a lista de candidatos é apresentada aos entrevistados. Nela, Ratinho Junior (PSD) aparece com 58,7% das respostas, enquanto Roberto Requião (PT) tem 21,3%. Ricardo Gomyde (PDT) e Professora Ângela Machado (PSOL) marcaram 1,1%, Professor Ivan (PSTU) tem 0,7%, Joni Correia (DC), 0,5% e Adriano Teixeira (PCO) fecha a lista com 0,3%. Brancos e nulos somaram 10,2%, enquanto 5,1% não sabem ou não responderam.

CENÁRIO É DE ESTABILIDADE

Este é o quarto levantamento realizado pelo IRG Pesquisa sobre o pleito ao Palácio Iguaçu em 2022. Desde abril, quando foi divulgada a primeira pesquisa, alguns candidatos entraram e saíram da disputa, o que torna inviável a comparação direta entre elas. Apesar disso, o cenário geral permaneceu estável ao longo dos últimos quatro meses, com larga vantagem do atual governador.

A mais recente pesquisa traz o melhor índice de intenção de votos para Ratinho Junior na série da IRG desde o início dos levantamentos, que variou de 55,3% aos atuais 58,7%. Sem alterações expressivas ao longo do ano e a 49 dias da votação, as mudanças na disputa parecem cada vez menos prováveis.

SOBRE A PESQUISA

A pesquisa divulgada pela IRG Pesquisa entrevistou, por telefone, 1.500 eleitores entre os dias 08 e 12 de agosto. A pesquisa não tem contratante e foi feita com recursos próprios. A margem de erro do levantamento é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%, sob o registro na Justiça Eleitoral com o número PR-02663-2022.