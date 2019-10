Estado põe à venda imóveis em 18 municípios, incluindo em Primeiro de Maio e Rancho Alegre

A Concorrência Pública 37/2019, para venda de imóveis públicos paranaenses, foi adiada. O motivo da mudança foi a suspensão temporária de venda de três imóveis antes listados no lote de 24 colocados à venda. A nova data da concorrência é 31 de outubro, às 14 horas. A sessão acontecerá em Curitiba, no Palácio das Araucárias, com transmissão ao vivo pelo Portal da Transparência.

O formato da licitação é a apresentação da maior oferta a partir do mínimo estipulado. No site da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (Seap) estão listados todos os imóveis, com fotos e valores. São imóveis que não têm destinação pública ou necessidade de utilização pelo Estado e que por isso estão sendo alienados.

LOCALIZAÇÃO – Os imóveis disponíveis para venda estão localizados nos municípios de Curitiba, Araucária, Bocaiuva do Sul, Campo Largo, Colombo, Guaraqueçaba, Lapa, Guaratuba, Morretes, Piraquara, Rio Negro, Rolândia, Cruzeiro do Iguaçu, Primeiro de Maio, Maringá, Cornélio Procópio, Rancho Alegre e Assaí.

A alienação dos imóveis faz parte do processo de otimização de uso dos espaços públicos do Estado, que está entre as propostas do Plano de Governo do governador Carlos Massa Ratinho Júnior.

Veja mais sobre os imóveis em Primeiro de Maio (temporariamente cancelada) e Rancho Alegre:

LOTE 16 – TERRENO – PRIMEIRO DE MAIO

IMÓVEL URBANO EM ALIENAÇÃO

ENDEREÇO: Rua Vinte e Quatro, s/nº – Centro

ÁREA DO TERRENO: 772,00m²

ÁREA CONSTRUÍDA: Sem benfeitorias

PREÇO MÍNIMO: R$ 212.000,00

VALOR DE CAUÇÃO: R$ 10.600,00

DOCUMENTO CARTORIAL: Matrícula nº 5.526 – RI de Primeiro de Maio/PR

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: -22°50’50.5”, -51°01’29.2”

DADOS DA CONCORRÊNCIA:

DATA DA CONCORRÊNCIA: 31/10/2019

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 37/2019

LEI AUTORIZATÓRIA: Nº 18.663/2015 – Desafetação e autorização para o Poder Executivo alienar bens imóveis de sua propriedade

LOTE 22 – TERRENO – RANCHO ALEGRE

IMÓVEL URBANO EM ALIENAÇÃO

ENDEREÇO: Rua Paraná, nº 719

ÁREA DO TERRENO: 643,70m²

ÁREA CONSTRUÍDA: 139,85m² (03 EDIFICAÇÕES)

PREÇO MÍNIMO: R$ 104.786,50

VALOR DE CAUÇÃO: R$ 5.239,33

DOCUMENTO CARTORIAL: Transcrição nº 5.533 – RI de Uraí/PR

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: -23°04’17.2”, -50°54’34.7”

DADOS DA CONCORRÊNCIA:

DATA DA CONCORRÊNCIA: 31/10/2019

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 37/2019

LEI AUTORIZATÓRIA: Nº 18.663/2015 – Desafetação e autorização para o Poder Executivo alienar bens imóveis de sua propriedade.

Fonte: http://www.administracao.pr.gov.br/Patrimonio-do-Estado