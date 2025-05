Desfile cívico em Primeiro de Maio confirmou sucesso

O Desfile Cívico em homenagem aos 74 anos de emancipação política de Primeiro de Maio foi um verdadeiro sucesso. A sociedade se fez representar de forma grandiosa, com a participação de diversas entidades e instituições. O destaque ficou por conta da Educação, com a presença de escolas municipais e estaduais, além dos CMEIs e instituições de ensino particular. As entidades de classe, como clubes de serviço e igrejas também se fizeram presentes, demonstrando a união e a força da comunidade. As forças armadas, representadas pelo Tiro de Guerra de Londrina, foram um dos destaques, mostrando disciplina e patriotismo. A Defesa Civil e a Polícia Militar também estavam representadas, reforçando a segurança e a ordem durante o evento. A fanfarra de Primeiro de Maio, juntamente com a fanfarra de Sertanópolis fez uma apresentação incrível, sob o comando do Maestro Joaquim Pereira Neto. A fanfarra, agora numa parceria entre as duas cidades, mostrou talento e criatividade dos músicos. Além da fanfarra local, também abrilhantaram o desfile as fanfarras de Alvorada do Sul e a fanfarra Veteranos, de Bela Vista do Paraíso. Dezenas de caminhões mostrando os temas das escolas também estavam presentes. O público vibrou a cada entidade ou escola. De forma grandioso, a união da população, convidados e autoridades foi essencial para o sucesso do evento. Parabéns a todos os participantes. Nossa reportagem tirou dezenas de fotos e esperamos ter escolhido as melhores. Infelizmente, seria necessário quase uma enciclopédia para mostrar todos os momentos do desfile. Nos perdoem se ficou alguma foto que não foi possível mostrar em nossas páginas. Confira: