Ex-prefeito Jamison atua na região

O ex-prefeito de Sertaneja Jamison Donizete, esteve em visita a construção do prédio do AME – Ambulatório Médico de Especialidades, que está sendo construído em Cornélio Procópio. As obras, que se encontram em fase adiantada de construção trará melhorias no atendimento dos usuários com condições complexas. O AME vincula-se às equipes da Atenção Primária à Saúde – APS dos municípios da região do norte pioneiro, garantindo uma atenção uma atenção contínua e integrada à toda população da região. Na semana seguinte, Jamison esteve em Curitiba, acompanhando a delegação do município de Abatiá, em reunião com o Deputado Estadual Romanelli. A agenda, repleta de compromissos, levou as principais demandas da cidade até o Deputado Romanelli, que anotou os pedidos para que sejam efetivados pelo Governo Estadual. Segundo Jamison, “O deputado Romanelli, que representa uma grande parte do Norte Pioneiro, tem procurado atender o maior número possível de solicitações dos municípios e nossa função é encaminhar cada pedido ao setor correto para que possam ser atendidos. Durante o período em que fomos prefeito de Sertaneja, mantivemos o contato com os diversos setores do Estado, em diferentes áreas. Agora, procuramos encaminhar as solicitações de forma que possam ser atendidas rapidamente”, observou.