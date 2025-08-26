Futsal de Sertaneja teve recordes

O Campeonato Municipal de Sertaneja 2025, foi marcado por recordes e grande participação popular. O evento reuniu mais de 130 atletas, 10 equipes e a lotação de Ginásio de Esportes alcançou o recorde de público na grande final. Foram 46 dias de competição, com cerca de 50 jogos disputados e a participação de centenas de atletas. Ao todo, foram 368 gols marcados entre as 10 equipes participantes, incluindo duas convidadas especiais: Uma equipe de Leópolis e outra de Rancho Alegre, duas cidades vizinhas a Sertaneja. O grande destaque foi a participação do Sertaneja Futsal Sub-17, formado por atletas da Escolinha de Futsal de Sertaneja, que conquistou uma posição entre as seis melhores equipes da competição. No pódio, o título ficou com o Stop Beer, que se sagrou campeão do torneio. O vice-campeonato foi do Atlético Ranchoalegrense, enquanto a equipe JLS/Querosene garantiu a terceira colocação. Em termos de público, a edição foi uma das maiores da história, trazendo de volta a vibração ao Ginásio de Esportes, que contou com uma ótima média de torcedores em todos os jogos e lotação máxima na grande final. Além do sucesso esportivo, o evento também foi marcado pelas melhorias estruturais no espaço esportivo, realizadas pela gestão do prefeito Samuel do Prado. A iluminação foi modernizada e aconteceu a readequação das cadeiras e das redes de proteção, tornando o ambiente mais seguro para os espectadores, além de confortável e moderno para os atletas e comissão técnica. Segundo o Prefeito Samuel do Prado, “Nossa intenção é trazer de volta a força do esporte para nossa querida Sertaneja. Esperamos que seja o início de um reflexo transmitido pela seriedade e o compromisso que temos com a área esportiva, que será conduzida por esta gestão durante todo nosso mandato”, afirmou. O evento teve início no dia 30 de junho e o encerramento aconteceu no dia 15 de agosto. Pela quantidade de público durante todos os dias do evento demonstram o quanto a população estava ansiosa pelo retorno das atividades esportivas em Sertaneja. Parabéns à administração Samuel do Prado pela brilhante organização a todos os envolvidos.

