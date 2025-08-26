Sertaneja e Paranagi terão novos serviços de urgência e emergência

No último dia 15 de agosto, a Gerente Estadual de Atenção à Urgência, Giovana Fratin, esteve em Sertaneja e Paranagi com a finalidade de implantar novos projetos e serviços de urgência e emergência no Hospital de Sertaneja, qualificando e melhorando ainda mais os serviços de resgate e urgência na região dos rios Paranapanema, Paraná e Congonhas. A gerente estadual estava acompanhada por Gefferson Freitas, promotor de saúde e demais secretários. A região de Sertaneja e Paranagi possui em seu entorno, vários rios que possibilitam a prática de atividades esportivas e de lazer, trazendo riscos aos frequentadores. Daí a importância de formação eficaz nas áreas de urgência e emergência, com a finalidade de levar segurança e tranquilidade a todos que frequentam a região. Segundo o Prefeito Samuel do Prado, “essa visita é muito importante para que a saúde estadual possa conhecer melhor a nossa cidade e região, que é dotada de uma infraestrutura que necessita de novos investimentos nessa área. Não podemos depender dos grandes centros e precisamos implantar em Sertaneja um atendimento eficiente na área de urgência e emergência em casos de afogamentos, naufrágios e acidentes em nossa região”, afirmou.