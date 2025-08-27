quarta-feira, agosto 27, 2025
Últimos:
Campeonato de Férias agita Alvorada do Sul com futsal e handebol para todas as idades
Alvorada do Sul

Campeonato de Férias agita Alvorada do Sul com futsal e handebol para todas as idades

Administrador

As quadras de Alvorada do Sul foram palco de grandes disputas e momentos de emoção durante o tradicional Campeonato de Férias, que mais uma vez movimentou atletas e torcedores da cidade. Com partidas nas modalidades futsal e handebol, tanto no adulto quanto no infantil, o evento reforçou a paixão local pelo esporte. Na categoria adulta, oito equipes disputaram o título, culminando em uma final eletrizante entre dois times já conhecidos e queridos da torcida: Chama Pai e Skolmungados. As tradições dessas equipes garantiram jogos disputados, arquibancadas cheias e muita expectativa a cada lance. No cenário infantil, um dos grandes destaques foi a expressiva participação da Escolinha de Handebol, que reuniu 140 meninas, além do futebol infantil, que contou com 150 meninos mostrando talento e determinação. Mais do que resultados, o campeonato foi uma vitrine para o trabalho de base e incentivo ao esporte no município. O prefeito Marquinho Gasparelli e o secretário de Esportes Marcos Luiz Moura destacaram a importância do evento. “O esporte transforma vidas, cria oportunidades e fortalece nossa comunidade. Ver nossas crianças, jovens e adultos participando com tanta dedicação é motivo de orgulho para todos nós”, afirmou o prefeito. O Campeonato de Férias de Alvorada do Sul é mais que uma tradição anual: é um momento de integração, incentivo à prática esportiva e celebração do espírito de equipe, que seguem fortalecendo a identidade e a união da cidade.

Você pode gostar também

Em Alvorada do Sul, Secretaria de Saúde e Assistência Social firmam parceria

Em Alvorada do Sul, Secretaria de Saúde e Assistência Social firmam parceria

Administrador
Centro de Eventos de Alvorada do Sul entra na reta final

Centro de Eventos de Alvorada do Sul entra na reta final

Administrador
Alvorada do Sul recebe o Comitê Vale do Paranapanema

Alvorada do Sul recebe o Comitê Vale do Paranapanema

Administrador