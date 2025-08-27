Campeonato de Férias agita Alvorada do Sul com futsal e handebol para todas as idades

As quadras de Alvorada do Sul foram palco de grandes disputas e momentos de emoção durante o tradicional Campeonato de Férias, que mais uma vez movimentou atletas e torcedores da cidade. Com partidas nas modalidades futsal e handebol, tanto no adulto quanto no infantil, o evento reforçou a paixão local pelo esporte. Na categoria adulta, oito equipes disputaram o título, culminando em uma final eletrizante entre dois times já conhecidos e queridos da torcida: Chama Pai e Skolmungados. As tradições dessas equipes garantiram jogos disputados, arquibancadas cheias e muita expectativa a cada lance. No cenário infantil, um dos grandes destaques foi a expressiva participação da Escolinha de Handebol, que reuniu 140 meninas, além do futebol infantil, que contou com 150 meninos mostrando talento e determinação. Mais do que resultados, o campeonato foi uma vitrine para o trabalho de base e incentivo ao esporte no município. O prefeito Marquinho Gasparelli e o secretário de Esportes Marcos Luiz Moura destacaram a importância do evento. “O esporte transforma vidas, cria oportunidades e fortalece nossa comunidade. Ver nossas crianças, jovens e adultos participando com tanta dedicação é motivo de orgulho para todos nós”, afirmou o prefeito. O Campeonato de Férias de Alvorada do Sul é mais que uma tradição anual: é um momento de integração, incentivo à prática esportiva e celebração do espírito de equipe, que seguem fortalecendo a identidade e a união da cidade.